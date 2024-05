Monza-Lazio LIVE 0-1 | Immobile!

Allo U-Power Stadium, la 35° giornata di Serie A tra Monza e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo U-Power Stadium, Monza e Lazio si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Continua a leggere>>

monza-lazio diretta 0-1: Immobile si fa trovare pronto in area e sblocca la partita - La Lazio va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato nel match contro il Monza, valido per la 35a giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Verona grazie al gol di Zaccagni, la..

Diretta live Monza Lazio: preme la banda Tudor, ma è il Monza a sfiorare la rete - Monza (4-2-3-1) : Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari; Kiryakopoulos; Bondo, Pessina; Colpani, Valentin Carboni, Zerbin; Djuric. Allenatore : Palladino. A disposizione : Sorrentino, Gori, Donati ...

Diretta live Monza Lazio: inizia la gara contro i capitolini - Monza (4-2-3-1) : Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari; Kiryakopoulos; Bondo, Pessina; Colpani, Valentin Carboni, Zerbin; Djuric. Allenatore : Palladino. A disposizione : Sorrentino, Gori, Donati ...