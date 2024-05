Monti | Berlusconi mi propose di guidare il centrodestra alle elezioni - non ha mai creduto al golpe Nel ’94 lo vota - ma mi ha deluso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) “Nell’ottobre 2012 Silviomidiil. Risposi che apprezzavo la proposta, e probabilmente avremmo vinto. Ma che, fino a quando fosse stato in vita, nessuno avrebbe potutoilal di fuori di lui. E poi avevamo idee troppo diverse“. In un’intervista al Corriere per lanciare il suo ultimo libro “Demagonia”, Mariosvela i retroscena del suo rapporto con il defunto fondatore di Forza Italia, di cui prese il posto a palazzo Chigi dopo la crisi dello spread del 2011. Una sostituzione che dagli ambienti vicini all’uomo di Arcore fu poi descritta come unbianco imposto dai mercati finanziari. Ma lo stesso, sostiene ...