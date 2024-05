Mondragone - Martusciello | Lavanga non ha colpe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio, approva il tavolo istituzionale sulla sicurezza arichiesto dal sindaco dopo la guerriglia avvenuta ai palazzi Cirio tra bande di stranieri. “E’ lo Stato che deve garantire la sicurezza dei cittadini non certo il sindaco – afferma– per questo motivo plaudiamo alla decisione del Prefetto di convocare un tavolo allargato alle altre forze che devono garantire la sicurezza.I vandali, i gruppi di stranieri armati non sono né di destra né di sinistra – sottolinea l’eurodeputato – ma sono solo nemici di. Chi strumentalizza politicamente questi episodi fa proprio il gioco loro quasi che la colpa non fosse di chi distrugge macchine o vetrine ma delle istituzioni. Il sindaco vada avanti ...