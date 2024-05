Molfetta night run - presente Sara Ciafardoni Stasera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 4 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Tutto pronto per accogliere l’arcobaleno umano dellaRun 2024. Sabato 4 maggio alle 21 la città diaccoglierà le centinaia di persone con le maglie colorate dai sette colori dell’arcobaleno che illumineranno la sera di sabato con la corsa spettacolo., autrice 18enne originaria di Cerignola, una ragazza con una malattia rara che non le permette di camminare da quando aveva 8 anni ma con una grande voglia di vivere, sarà la grande sorpresa della manifestazione organizzata dalla società di eventi Studio360, giunta alla sesta edizione. La giovane autrice interverrà poco prima dello start per comunicare in modo delicato e motivante la forza di affrontare le difficoltà grazie ai sogni, come fa nei suoi libri di ...