Miracolo di San Gennaro live | il sangue si è sciolto a Santa Chiara alle ore 18 38

Non si ripete il Miracolo di maggio , il primo dell'anno compiuto da San Gennaro : il sangue del Patrono non si è sciolto .Continua a leggere Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiDecine e decine di fedeli, ma anche turisti, hanno affollato la Cappella del Tesoro di San Gennaro in attesa delle celebrazioni del cosìddetto ‘Miracolo di Maggio’ . Un’attesa accompagnata dai canti e dalle litanie delle ‘parenti di San Gennaro ’. Nella Cappella del Tesoro ... Continua a leggere>>

Miracolo di San gennaro live: il sangue non esce sciolto dalla Cappella del Tesoro - Non esce sciolto dopo il prelevamento dall'altare della cappella del Tesoro il sangue di San gennaro, in occasione del cosiddetto «miracolo di maggio» ... Continua a leggere>>

San gennaro, miracolo di maggio: il sangue non si è sciolto. La reazione dei napoletani - Potrebbe non ripetersi il miracolo di maggio, il primo dell'anno compiuto da San gennaro: il sangue del Patrono non è sciolto. Continua a leggere>>

Miracolo di maggio di San gennaro: il sangue non si è sciolto - Non si ripete il miracolo di maggio, il primo dell'anno compiuto da San gennaro: il sangue del Patrono non si è sciolto ... Continua a leggere>>