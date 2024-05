Minaccia e aggredisce due poliziotti in un locale a Bologna | Daspo urbano per un 40enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 - Un cittadino di origine magrebina di 40 anni ha ricevuto unsu provvedimento del questore di. L'uomo si era reso protagonista, nella serata di mercoledì 1° maggio, di una serie di reati compiuti all'interno di unprossimo alla chiusura situato in via San Nicolò dell'Arca. La vicenda Dopo essersi rifiutato diverse volte di uscire dal, il, sotto effetto di sostanze stupefacenti, hato e aggredito violentemente due agenti della polizia intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni ricevute. I due, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in un periodo di 20 e 7 giorni, sono riusciti a neutralizzare l'uomo grazie all'aiuto ...