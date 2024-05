Milan - cosa manca per l'accesso alla Supercoppa Italiana

Domenica 5 maggio (19.00) si giocherà Conegliano-Milano , derby fratricida tutto italiano valido per la Finale della CEV Champions League 2023-2024 di volley femminile. La coppa più prestigiosa della stagione tornerà sicuramente in Italia: o le Pantere completeranno la stagione perfetta, o Paola ... Continua a leggere>>

Cinque squadre tedesche in Champions: ecco perché è un danno per Juve e milan - L’ufficialità delle cinque squadre tedesche in Champions va quindi indirettamente ad ostacolare i pensieri di milan e Juventus. Nello specifico passando da 4 a 5 squadre tedesche, il Lipsia è ... Continua a leggere>>

“Ho già parlato con il milan”: il calciatore si candida a sorpresa | Un ritorno di fiamma rivoluziona la difesa - Il milan si muove con prepotenza sul mercato e prepara l'affondo: con lui, la difesa rossonera è finalmente sistemata ... Continua a leggere>>

Capello e il caso ‘Nopetegui’: “Fosse stato per i tifosi il milan non avrebbe avuto me e Sacchi” - Fabio Capello, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Conceiçao ha le carte in regola, ma il milan deve essere convinto”. Fino a pochi giorni fa, la corsa che conduce alla panchina del ... Continua a leggere>>