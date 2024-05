Mida - chi è il cantante di Amici | la storia d' amore e dove l' abbiamo già visto

(Di sabato 4 maggio 2024)è arrivato al ballottaggio per l'eliminazione finale, il primo nel suo lungo percorso all'interno del talent show, nella settima puntata didi Maria De Filippi. Insieme a lui a rischiare dir abbandonare il programma a un passo dalla semfinale c'è un'altradi talento, ovvero Martina. Chi è? All'anagrafe è Christian, ha 23 anni, e come lui stesso ha più volte raccontato anche durante il programma di Canale 5 è nato a Caracas da madre venezuelana. Il Sudamerica scorre nelle vene a questo ragazzo che ormai vive a Milano da sempre. Tanto che all'interno del Serale diil suo percorso artistico ha preso una piega inaspettata, virando deciso sul reggaeton e su ritmi latini. Non prima, però, di aver conquistato il disco d’oro con il ...

