Ludovica Valli - chi è il fidanzato Gianmaria Di Gregorio | Non pensavamo arrivasse così presto il terzo figlio

(Di sabato 4 maggio 2024)è legata alDi: dalla loro unione sono arrivati i figli Anastasia ed Otto Edoardo. Oggi l’influencer sarà ospite a Verissimo in onda dalle 16:30 su Canale 5 dove racconterà alla conduttrice Silvia Toffanin gli ultimi mesi nei quali l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che diventerà madre per la terza volta. La 26enne ha incontrato il compagno di vita durante una vacanza ad Ibiza tramite amici in comune. Quarantenne,Diè un imprenditore del settore turistico che lavora nell’isola regina della vita notturna. I due hanno intrapreso una relazione nel 2019, e riguardo alle nozze aveva dichiarato: “è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. Non mi ...