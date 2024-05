L' opposizione elementare

(Di sabato 4 maggio 2024) Le regole fondamentali della politica, in fondo, sono due. Se hai un'idea, non fare capire che l'hai rubata a un altro

Tunisia, la famiglia-simbolo della lotta contro la svolta autoritaria - Il caso esemplare di Jaouhar Ben Mbarek, il leader della sinistra in carcere da 14 mesi con altri oppositori al presidente Saied. La battaglia della sorella e ... Continua a leggere>>

Sanchez annuncia che non si dimetterà, le proteste dell'opposizione - Milano, 29 apr. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che non si dimetterà, dopo cinque giorni che aveva detto di volersi prendere per "riflettere" in seguito alle accuse mosse ... Continua a leggere>>

Lezioni in spazi angusti, l'opposizione: "Sei mesi fa abbiamo interpellato lo Spesal" - In una nota inviata agli organi di informazione i consiglieri di opposizione "Insieme per Rizzo Sindaco" informano di aver inviato una Pec il 22 novembre scorso ... Continua a leggere>>