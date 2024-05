Le università americane nel caos | un deja vu - più violento di quello degli anni ’60

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 4 maggio 2024) Ancora vittime sul lavoro. Se ne è saputo ieri, quindi risalienti al giorno antecedente. Ancora una volta per grave carenza delle misure di sicurezza e/o per l’uso non corretto delle stesse. È già un segnale positivoche proviene dai mezzi dell’informazione, che continuano a dar la giusta evidenza alle disgrazie di quel genere. Dopo l’enfasi del primo momento, la sicurezza in un’attività lavorativa dovrebbe tener impegnati in prima fila i datori di lavoro e, pressochè al passo, la politica e le organizzazioni sindacali. Sul lavoro, malgrado i mea culpa fatti con contrizione più o meno sincera da chi ne è coinvolto, non è cambiato molto da quando la Mano d’opera non è stata più trattata come una entità disponibile gratuitamente o quasi. Agli albori della civiltà, il lavoro manuale- manovale, l’uomo di fatica, ne è una derivazione- era svolta da ...