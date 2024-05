La condizione delle donne indagata con Lella Costa protagonista di Otello

Si riporta di seguito il testo integrale di di Sofia Petrarca dal sito asvis.it del 25/3/24. Le sfide finanziarie e istituzionali per porre fine alla povertà femminile richiedono investimenti mirati per l’emancipazione economica delle donne, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. I risultati ... Continua a leggere>>