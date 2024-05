Juventus - guai per Rugani | difensore a processo!

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 4 maggio 2024)per il tesserato Daniele: ilva a! Gli ultimi aggiornamenti Un piccolo “terremoto” quello che si è verificato nella. Anche se la società bianconera, a dire il vero, non c’entra assolutamente nulla. Il protagonista ufficiale di quello che stiamo per raccontarvi, però, è un suo tesserato: si tratta di Danieledella “Vecchia Signora”. Le ultime notizie che lo riguardano non sono affatto delle migliori visto che, il classe ’94, dovrà andare a. Motivo? Per guida in stato di ebbrezza. Daniele(Foto LaPresse) Cityrumors.itBisogna tornare indietro di quasi un anno fa, precisamente il 21 luglio del 2023, quando l’atleta venne fermato nel ...