Inter distratta - il Sassuolo vince 1-0 e spera ancora

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilvivo, l'è già in vacanza. La squadra di Ballardini si impone per 1-0 sui neo campioni d'Italia e aggancia momentaneamente l'Udinese a quota 29 punti in classifica, a -2 da Verona, Empoli e Frosinone. La salvezza èdifficile per i neroverdi, ma non più impossibile come sembrava fino a ieri. L'cade dopo 28 risultati utili consecutivi, ildiventa così l'unica squadra ad aver battuto i nerazzurri e lo ha fatto sia all'andata che al ritorno. Decisivo un gol nel primo tempo di Laurientè, che si sta rilevando elemento determinante per tenere a galla gli emiliani in questo finale di stagione. La squadra di Inzaghi, reduce da una settimana di festeggiamenti per lo scudetto, resta invece senza gol per la prima volta dopo 42 partite. Nel ...