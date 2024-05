Inganna un' anziana convincendola a filmarsi nuda per toglierle il malocchio e la truffa per 20mila euro

(Di sabato 4 maggio 2024) Con la scusa di"il", ha convinto un’e anche a fargli una serie di trasferimenti di denaro, per un totale di circa. Vittima della, scoperta dai Carabinieri, è una pensionata settantenne di Molinella, nel Bolognese. E’ stata la stessa donna, quando ha capito di essere stata imbrogliata, ad andare in caserma a raccontare quello che le...

