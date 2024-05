Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Taglio del nastro, post di rito sui social network e poi dritti in officina a Nettuno. Sono stati presentati il mese scorso i 15 nuovi bus ibridi che si aggiungono alla flotta di Atac ma che per ora hanno percorso solo la strada per il deposito.