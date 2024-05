Il giovane fuoriclasse che ha mollato i ristoranti stellati per riapre una piccola enoteca di 18mq

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 4 maggio 2024) Si chiama Farmacia dei 33 e, dopo essere stata la prima farmacia di Sacile, piccolo ed elegante borgo in provincia di Pordenone, è diventato uno dei luoghi più frequentati del paese, non più per acquistare medicinali, ma per gustarsi un classico Spritz con qualche cicchetto, il tipico e gustoso piattino veneto che accompagna l'aperitivo. Farmacia dei 33, arriva Mattia Mancin Ma dopo che i proprietari storici hanno deciso di andare in pensione, i rumors sulla chiusura del locale si sono fatti insistenti con grande delusione degli avventori che, numerosi hanno pensato che avrebbero perso un fondamentale punto di riferimento. Non sarà così, perché quellachicca di 18 metri quadri con due terrazze uniche che affacciano sulla piazza,e a tirare su le serrande sarà Mattia Mancin, molto conosciuto e stimato in città per la sua grande ...