I giornalisti di Unirai rovinano i piani della sinistra | Lunedì lavoriamo - no a uno sciopero politico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 4 maggio 2024) “6 maggio idisaranno regolarmente sul posto di lavoro per garantire agli utenti la normale informazione del servizio pubblico. Lo ha confermato, all’unanimità, l’assemblea degli iscritti riunita ieri. Il nostro sforzo sarà quello di offrire, nel corso dell’intera giornata, i tg e i servizi informativi grazie anche al contributo di chi in queste ore sta decidendo liberamente e responsabilmente di lavorare prendendo le distanze da unoproclamato in nome di una falsa emergenza democratica. Così come esiste il diritto di scioperare esiste anche quello di non aderire alloe nessuno può pensare di impedire o limitare questo diritto. Il servizio pubblico va rafforzato con i fatti e non con i proclami tipici di una campagna elettorale. ...