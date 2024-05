Harry - la notizia sull’incontro con Carlo | È molto preoccupato

(Di sabato 4 maggio 2024) Social. Manca sempre meno al “grande giorno” in cui il principeincontrerà il padre, ReIII. Il duca di Sussex tornerà presto a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Leggi anche: Re, il presunto figlio illegittimo pubblica una foto dal dettaglio pazzesco Leggi anche: Kate Middleton, le ultime notizie non sono confortanti: fonte vicina alla Royal Family rompe il silenziosi prepara all’incontro con il padre Manca poco al “grande” giorno. L’8 maggio il principe, 39 anni, si riunirà con suo padre, reIII, 75 anni, per la seconda volta dopo la diagnosi choc di cancro. Il Duca di Sussex tornerà a Londra per partecipare a una cerimonia presso la Cattedrale di St Paul, celebrando ...

Eppur qualcosa si muove. All’interno della royal family, of course. Re Carlo è torna to al lavoro , dopo svariati mesi di assenza per motivi di salute. Un rientro sulla scena avvenuto martedì 30 aprile quando ha fatto visita, insieme a Camilla, al Macmillan Cancer Center dell’University College ... Continua a leggere>>

Re Carlo sembra stare bene e abbastanza in forze per sostenere il ritmo di lavoro, tanto che persino Camilla scherza sulle condizioni di salute del marito. Ma se il Sovrano è riuscito ad affrontare il cancro , più difficile sembra la sfida con suo figlio Harry che alla fine ce l’ha fatta, ancora ... Continua a leggere>>

Mancano pochi giorni al “grande” giorno. Il principe Harry , 39 anni, si prepara a incontrare suo padre, re Carlo III, 75 anni, per la seconda volta dopo la diagnosi choc di cancro. Il Duca di Sussex farà Ritorno a Londra per partecipare a una cerimonia presso la Cattedrale di St Paul, in occasione ... Continua a leggere>>

harry incontrerà il padre a Londra l'8 maggio: «E' molto preoccupato per la salute del Re». Ma William non si farà vedere - L'8 maggio il principe harry incontrerà suo padre re carlo per la seconda volta dopo la diagnosi choc di cancro. Il Duca di Sussex tornerà a Londra ... Continua a leggere>>

Un giorno speciale per nonno e nipote La famiglia reale festeggia un doppio anniversario, ma i problemi non mancano - Per l'incoronazione di re carlo III, il Regno Unito ha mostrato tutto ciò che aveva da offrire in termini di lusso e glamour. Un anno dopo, però, non è più tutto sfarzo e gloria. Continua a leggere>>

harry incontrerà il papà a Londra l'8 maggio senza Meghan: «È molto preoccupato per il cancro di carlo». William non si farà vedere - Manca poco al "grande" giorno. L'8 maggio il principe harry, 39 anni, incontrerà suo padre re carlo III, 75 anni, per la seconda volta dopo la diagnosi choc ... Continua a leggere>>