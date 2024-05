Guerra Russia-Ucraina - Barbero | La copertura dei nostri media è stata impossibile da capire e puramente propagandistica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) “Il fatto che sia aperto il fronte di Gaza significa che al livellotico c’è meno attenzione a quello che accade sul fronte Orientale. Ed è sperabile che i paesi dell’Occidente stiano cominciando a fare qualche conto sui costi che (landr.) rappresenta per tutti ipaesi che sono pieni di poveri e nuovi poveri”, così Alessandro, intervenendo in una diretta insieme ad Alessandro Di Battista dal titolo “Scomode verità, dallainal massacro di Gaza” (rivedi l’integrale). “Il punto – continua – èperché fin dall’inizio ipaesi hanno deciso che quella causa era la nostra causa e perché l’occidente ha deciso e ha voluto far credere che fra quei due paesi, molto diversi dal nostro e molto simili fra loro, ...