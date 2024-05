Gerry Scotti sull’ex moglie Patrizia Grosso | Ho sofferto molto - avevo trovato un’altr - ma mi vergognavo

(Di sabato 4 maggio 2024)e l’exsono stati legati per 11 anni durante i quali la loro relazione è stata messa a dura prova dalla fama diche accresceva e lo portava al tempo stesso lontano dalla famiglia per lunghi periodi. La vita sentimentale del conduttore è stata piuttosto travagliata, con un dolorosissimo divorzio che ha cambiato per sempre la sua vita. Dopo la nascita del primogenito Edoardo, infatti,e Gerri cominciano a vivere una profonda crisi all’interno del matrimonio. Una crisi che li spinge verso il divorzio e la rottura definitiva. Tutto perchéconfessa adi amare un altro uomo, una notizia che inevitabilmente ha lasciato di sasso il mitico ...

