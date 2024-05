Gazzetta | Governo al lavoro su un organo per controllare i conti dei club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilè alper un’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. Lo riporta ladello Sport, soffermandosi sul ruolo che dovrebbe avere l’, chiamato adelle società di calcio (e non solo) e destinato, nei piani dell’esecutivo, a sostituire la Covisoc. Lo si evince, riporta il quotidiano, da un documento messo a punto dal, già inviato a Figc e Coni. Come spiega la, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha convocato d’urgenza per lunedì alle 18 i presidenti delle componenti federali. Il numero 1 di via Allegri rivendica il principio di autonomia dello sport dalla politica. La nuova Agenzia infatti avrebbe un potere vincolante sulle ...