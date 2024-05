Formia Manifesti a testa in giù di Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia si rivolge alla Digos

Formia – Se per l’ex sindaco di Formia Paola Villa l’ultimo consiglio comunale sul futuro dell’ospedale “Dono Svizzero” si è rivelato in “un’inutile passerella”, qualcosa di significativo sul piano politico si è verificato nella penultima seduta consiliare quella al termine della quale la ... Continua a leggere>>

Critiche e insulti a Giorgia Meloni, il silenzio della sinistra e la reazione di fratelli d'Italia - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata recentemente oggetto di insulti volgari. Questo episodio ha sollevato una serie di domande sulla mancanza di reazione da parte della sinistra. Melo ... Continua a leggere>>

formia / Elena Palazzo: “Indignata per i manifesti con Meloni al contrario comparsi a formia” - formia – “Sono indignata per quello che ho visto quest’oggi sulle strade di formia: alcuni manifesti elettorali di FdI con il volto del Presidente Giorgia Meloni a testa in giù. Qualche perditempo ha ... Continua a leggere>>

Manifesto di Giorgia Meloni appeso a testa in giù: “Atto vile. Clima d’odio preoccupante” - La denuncia del coordinatore provinciale di fratelli d’Italia Calandrini: “Non è un caso isolato, boicottata una campagna d’affissione nazionale” ... Continua a leggere>>