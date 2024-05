Formazioni ufficiali Maiorca-Atletico Madrid - Liga 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Ledi, match valevole per la trentaquattresima giornata di. Qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina per i colchoneros, chiamati a tenere a debita distanza l’Athletic Bilbao e difendere i sei punti di vantaggio. Non sarà una passeggiata l’impegno sul campo del, che non vince da quattro gare ma è pronto a lasciare tutto in campo per fare un altro passo verso la salvezza. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.