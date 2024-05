Fiorello smentisce il passaggio al Nove | Resto in Rai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 4 maggio 2024) Se il suo amico fraterno Amadeus ha da poco ufficializzato ilal canalegiura invece fedeltà alla RAI. Il noto showman ha spiegato in una recente intervista di non voler abbandonare l’azienda di Viale Mazzini, pur non sbilanciandosi sul suo futuro post Viva Rai2.resta in Rai: “Di qui non mi muovo” “Andare alla? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai, ma dopo Viva Rai2, che chiude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta”: con queste parole, Rosarioha fatto chiarezza sul suo futuro televisivo all’Adnkronos. Al margine dell’evento Tennis and Friends – Special Edition 2024, che ha di fatto aperto gli Internazionali Bnl d’Italia di tennis al Foro Italico, dal 6 al 19 maggio, il conduttore ha tuttavia ...