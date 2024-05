Fiorello parla della sua salute | Così mi prendo cura di me

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 4 maggio 2024) Rosariosenza filtripropriae rivela perché ha deciso di prendersidi sé. Rosario, noto volto televisivo e radiofonico italiano, ha recentemente condiviso il suo approccio allae alla prevenzione. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos in occasione dell’evento ‘Tennis and Friends – Special Edition 2024’, l’artista ha sottolineato l’importanza dei controlli regolari per mantenere uno stato di benessere ottimale. Rosarioa Sanremo (Foto Ansa) Notizie.comha messo in evidenza come la prevenzione sia una componente cruciale del suo regime dipersonale. Dalla mappatura dei nei alle visite urologiche, passando per colonscopie, visite cardiologiche e ...