Festa dei Ceri - il piano sicurezza Videosorveglianza in centro storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Si avvicina sempre di più l’ormai imminentedeie con essa la città si prepara ad accogliere l’ingente flusso turistico che riempirà le vie del. Di primaria importanza è la tematica della, che dopo i fatti del 2017 di Piazza San Carlo a Torino è diventata sempre più rilevante per quanto riguarda le manizioni pubbliche. La novità di questo 15 maggio 2024 sarà laimpiantata nelche coprirà il percorso deie permetterà un controllo in tempo reale di quanto accade in città. Come sempre, il luogo dove la pubblica incolumità viene messa maggiormente a repentaglio è Piazza Grande, in occasione dellamonia dell’Alzata. Di conseguenza non sarà ...