Fermana - la Duomo non ci sta | Una stagione imbarazzante

Non è solo un derby che sa di spareggio salvezza, nel giorno del 119esimo compleanno biancorosso. In questo campionato da "salviamo il salvabile", per l’Ancona quella di stasera contro la Fermana è la Partita con la maiuscola, è l’ultima spiaggia. In gioco ci sono la faccia della squadra, la ... Continua a leggere>>