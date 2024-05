Ex-Ilva - stanziati 150 milioni per il salvataggio | ancora cassa integrazione per 1700 persone

(Di sabato 4 maggio 2024) Un’altra mossa destinata a rianimare le Acciaierie d’Italia: è stato annunciato un nuovo apporto di liquidità che dovrebbe ammontare a non meno di 150di euro. Questa somma, proveniente dalla gestione straordinaria di, si aggiungerà agli analoghi 150solo poche settimane fa. L’operazione, di cui il governo ha promesso una norma ad hoc la prossima settimana, mira a garantire una continuità operativa imprescindibile per il complesso siderurgico. La novità principale riguarda l’avvio, nel primo semestre del 2025, della costruzione di due forni elettrici destinati a sostituire altrettanti altiforni. Questi nuovi impianti, previsti operativi entro il 2027, rappresentano una svolta tecnologica fondamentale per il complesso siderurgico., si prevede (si spera) un aumento ...

