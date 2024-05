Europee | Schlein - ' solidarietà a Eck - no a violenza fascista' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Diamo la nostra totaleal collega Matthias Ecke che è stato brutalmente aggredito ieri sera a Dresda. Siamo qui anche per dire, insieme a tutte le altre forze socialiste, democratiche e progressiste, un forte no allapolitica e alain ogni sua forma e in ogni suo tentativo di intimidire chi si impegna ogni giorno per la politica come il collega Ecke a cui va il nostro abbraccio e supporto". Così Ellya Berlino per un evento del Pse in vista delle europee.