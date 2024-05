Ecco che arrivano trilioni di cicale Il Midwest è in fermento

(Di sabato 4 maggio 2024) Le paure dei bambini davanti all’arrivo delleI bambini della Cumberland Elementary, periferia di Chicago, si preparano all’arrivo dellecon timori e curiosità. Willa, Christopher e Madison esprimono preoccupazioni riguardo al rumore e alla supposta aggressività degli insetti. Illinois, epicentro dell’invasione dinegli Stati Uniti L’Illinois è al centro dell’emergenzanegli Stati Uniti, con la comparsa simultanea di due covate: Brood XIX e Brood XIII. Gli insetti, che non mordono ma si nutrono di linfa, ricopriranno lo stato per circa sei settimane. Gli abitanti dello stato si preparano a un’invasione dironzanti, con oltre duecento L'articolo proviene da News Nosh.

