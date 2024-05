Due ori per Fucci La ginnasta cervese primeggia al Ritam Cup

(Di sabato 4 maggio 2024) Margheritacontinua a farsi valere a livello internazionale. L’atleta della Cervia Ginnastica ha arricchito il proprio palmares vincendo due ori al torneoCup di ginnastica ritmica svoltosi a Belgrado, dove ha gareggiato con la nazionale italiana junior. Margherita (classe 2009) è scesa in pedana con clavette e nastro, in una competizione che prevedeva la partecipazione di oltre 40 atlete junior provenienti da tutto il mondo. Dopo aver conquistato l’accesso alle finali, ha ottenuto il primo posto nelle clavette con il punteggio 29.400, imponendosi sull’ungherese Boglarka Barkoczi, ripetendosi nel nastro dove con 28.450 punti si è classificata alle spalle della slovena Alja Ponikvar. Queste medaglie si aggiungono all’argento vinto ad inizio aprile alla Sofia Cup. La giovane azzurra sarà di scena all’European Cup a Baku.

