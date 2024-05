Delitto di Aosta - il fermano Teima condannato per maltrattamenti contro la ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Fermo 4 maggio 2024 - Sei mesi di carcere e dieci anni di divieto di ingresso in Francia, per violenza domestica e minacce. È la sentenza inflitta questa notte dal tribunale di Grenoble a Sohaib, il 21ennedi origini egiziane sospettato dell'omicidio della compagna Auriane Laisne, 22enne di Lione, trovata morta il 5 aprile scorso nella chiesetta diroccata di Equilivaz, a La Salle. La giovane francese nel dicembre scorso aveva denunciato Sohaib per presunte percosse. La lunga udienza è terminata poco prima della mezzanotte ed è stata ricca di tensione e di colpi scena. La difesa ha negato ogni violenza e si è soffermata sul profilo della vittima che lavorava in un night austriaco come ballerina. Il difensore ha mostrato fotografie in biancheria intima e citato un episodio in cui la ragazza era stata fermata in aeroporto a Roma dopo ...