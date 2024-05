Decontribuzione al Sud - Conte insiste con la bufala della cancellazione Fitto | non sa di cosa parla

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 4 maggio 2024) Giuseppecon la fake newsper le imprese del Sud a opera del governo “nemico del popolo”. Anche oggi il leader 5Stelle ha sventolato la, tanto più in piena campagna elettorale e in terra pugliese dove il tema è particolarmente sentito. Ma viene nuovamente smentito, fatti e date alla mano, dal ministro per le Riforme RaffaeleSud,con laLa misura, nata per rispondere alla crisi dovuta alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina, prevede una scadenza massima fissata al 2029. Tutti i governi precedenti hanno dovuto richiedere ...