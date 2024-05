Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 4 maggio 2024) Osvaldo De, Danielea, Augustoe Mario. In rigoroso ordine alfabetico. Sono i quattro giornalisti che figurano nella lista dei candidati alladelXIX. Passo indietro: lo storico quotidiano genovese è stato ceduto a fine marzo dal gruppo Gedi (Agnelli-Elkann) alla famiglia Aponte, quella che controlla, tra altro, il colosso della crocieristica Msc. L’operazione sulla testata di Genova rientra in una ampia operazione strategica del gruppo Aponte. E in tanti cercano di approfittare di una situazione che pare assai intrigante, sul piano economico e non solo. Il passaggio di consegne delXIX fra Gedi e Aponte dovrebbe essere formalizzato dopo l’estate, così nel frattempo i nuovi editori vanno a caccia del loro direttore. ...