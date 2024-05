Crosetto L’Italia non parteciperà a eventuale intervento in Ucraina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 4 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra posizione non cambia: abbiamo sempre detto che l’andava aiutata in ogni modo possibile, e lo stiamo facendo, ma abbiamo anche sempre escluso undiretto nel conflitto dei nostri militari”. Lo afferma Guidoche in una intervista al Corriere della Sera ribadisce la sua posizione e quella del Governo, ovvero chenonad alcunarmato.“Assolutamente no! Questo oggi non può metterlo in dubbio nessuno – spiega – Perchè a differenza di altri, noi abbiamo nel nostro ordinamento il divieto esplicito di interventi militari diretti, al di fuori di quanto previsto dalle leggi e dalla Costituzione. Possiamo prevedere interventi armati solo su mandato internazionale, ad esempio in ...