Crisi d’impresa e nuovi strumenti previsti dal Codice

(Di sabato 4 maggio 2024) A Napoli focus sullapromosso da Università Parthenope e professionisti “La novità più interessante deldellaè il mutamento di ruoli tra soci e amministratori, in uno scambio osmotico tra profili di responsabilità, assunzione di scelte e attuazione di procedure”. Lo ha reso noto il Antonio Garofalo, rettore dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, in occasione del forum “La continuità aziendale tra dogma e realtà” che si è svolto a Villa Doria D’Angri. “Il concetto innovativo introdotto dal CCII, è che l’impresa è ‘proprietà’ esclusiva dei soci, ma solo fino a che la stessa assolva regolarmente alle obbligazioni contratte con i creditori”, ha sottolineato Roberto Bocchini, prorettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, organizzatore ...

