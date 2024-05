Costa in… Azione | ecco i dieci comandamenti del garantismo per i candidati alle Europee

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 4 maggio 2024) Il senso delparti didiventa un manifesto. A firmarlo Enrico, il figlio del gran capo del Partito liberale italiano che a forza disforna continui emendamenti che piacciono moltissimo alla maggioranza di governo, l’ultimo della serie al ddl Cybersicurezza per punire con il carcere i giornalisti che pubblicano notizie frutto di reato. Per non parlare del bavaglio alla pubblicdelle ordinanze di custodia cautelare finito nel mirino di Reporters sans Frontières. Il deputato calendiano ieri ha deciso di sottoporre aidelle prossime elezioniun “manifesto garantista” convinto che “saranno in pochi a sottoscriverlo”. Ilparti delle macerie ...