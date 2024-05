Cosa successe a Ribolla | l’anniversario di una tragedia immane in miniera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024)(Grosseto), 4 maggio 2024 – Un’esplosione che segnerà per sempre la Maremma. Un’onda d’urto che spazza via 43 vite, 43 minatori che avevano appena iniziato il turno nell’impianto della società Montecatini. Un luttoper, frazione del comune di Roccastrada. Una manciata di km tra i campi e si raggiunge Grosseto. Era il 4 maggio del 1954 quando ladi lignite che dava lavoro al paese esplose a causa di un accumulo di gas. Il turno del mattino era appena entrato dentro le viscere della terra. In 43 appunto non sopravvissero. Unaannunciata a causa delle scarse misure di sicurezza. Erano le 8.40 del 4 maggio quando avvenne la sciagura. Subito scattarono i soccorsi.fu invasa da ambulanze e mezzi di soccorso. Furono giorni che ...