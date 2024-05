Cosa cambia nel ranking ATP senza Sinner e Alcaraz a Roma | Djokovic ha l’occasione per riallungare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Jannikha deciso di non partecipare al Masters 1000 dia causa dei problemi all’anca, emersi dopo Montecarlo e manifestatisi in maniera importante durante la partita contro il russo Pavel Kotov a Madrid. Il tennista italiano si è trovato costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia e dunque non potrà allietare il pubblico di casa nel torneo sulla terra rossa della Capitale, in programma dall’8 al 19 maggio. Il fuoriclasse altoatesino punta a riposarsi e a recuperare la migliore condizione fisica per essere protagonista al Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà il 26 maggio sul mattone tritato di Parigi. Non sarà l’unico forfait di lusso a, visto che non sarà della partita nemmeno lo spagnolo Carlos(problema a un braccio) e probabilmente dovrà rinunciare anche il russo ...