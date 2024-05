Concorsi secondaria docenti ITP | prima e dopo il 31 dicembre 2024 Già definiti i diplomi ITS di accesso - mancano le lauree

INPS: Ecco il Bando di Concorso per le Assunzioni | I titoli richiesti e la domanda - Al via il nuovo concorso Inps, è infatti disponibile il bando per le assunzioni di dirigenti, di seguito i dettagli. Continua a leggere>>

Giro d’Italia, gli alunni della terza A della primaria Persia vincono BiciScuola: il 12 maggio la premiazione (foto) - Avezzano. I piccoli alunni della classe terza A della primaria Persia dell'istituto "Mazzini-Fermi" hanno vinto il concorso BiciScuola con il ... Continua a leggere>>

“Noi costretti ad andare in Puglia o in Sicilia per il concorso da prof” - Un’arpa pesa circa 40 chili e Cecilia Lasagno, docente torinese precaria di 34 anni, da 7 nella scuola, rischia di doversela portare quando attraverserà l’Italia per dimostrare alla commissione d’esam ... Continua a leggere>>