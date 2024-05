Ciclismo - poker di gare a Cintolese con titoli provinciali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 4 maggio 2024 - Giornata intensa dal primo mattino fino al tardo pomeriggio per gli appassionati dima soprattutto per gli organizzatori del G.S. Circolo Ricreativo, quella in programma domenica 5 maggio. Nella località del Comune di Monsummano Terme infatti sono previste ben quattro, tre al mattino e quella juniores nel pomeriggio, tutte valevoli per l’assegnazione deipistoiesi 2024. Alle 9 l’inizio della manifestazione quando scenderanno in gara sulla distanza di 30 km gli esordienti del primo anno classe 2011 (64 gli iscritti) nel Trofeo Pubblica Assistenza Monsummanese; alle 10 prenderanno il via gli esordienti del secondo anno classe 2010 (67 iscritti) nel Gran Premio Team Valdinievole. Terminate le due...