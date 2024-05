Chelsea vs West Ham United – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 4 maggio 2024) Il secondo derby londinese di Premier League nel giro di una settimana attende i fedeli di Stamford Bridge domenica 5 maggio, quando ilsfiderà ilHam, squadra di belle speranze europee. I Blues hanno ottenuto un meritato successo per 2-0 sul Tottenham Hotspur nello scontro diretto di giovedì, mentre gli Irons hanno avuto una settimana per riflettere sul frenetico pareggio per 2-2 in casa del Liverpool. Il calcio di inizio divsHamè previsto alle 15 Anteprima della partitavsHama che punto sono le due squadreDopo aver eguagliato il record di tutti i tempi del club completando la decima doppietta in Premier League contro il ...