Caos a Mergellina - Borrelli contro Rita De Crescenzo | Ha bloccato il traffico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi fermerò fino a quando non tornerà la legalità in questa zona della città.” Il deputato di Avs Francesco Emiliodenuncia momenti di tensione nel corso di un blitz effettuato aassieme al giornalista Pino Grazioli per denunciare il grave stato di degrado e illegalità diffusa nella zona degli chalet. Alcuni giovani che sostavano in doppia fila – si apprende – hanno tentato di venire a contatto con il deputato minacciandolo e insultandolo. E solo l’intervento della scorta ha evitato il peggio. “Sempre a– racconta– la tiktokerDearriva a bordo di una limousine lasciandola in mezzo alla carreggiata e inscena uno spettacolo musicale con tanto di balli paralizzando il...