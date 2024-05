Cagliari Lecce - Ventura | Per me è questione di cuore Vi dico la mia sulla lotta salvezza

(Di sabato 4 maggio 2024) Gian Pieroha parlato dell’imminente sfida tra, entrambe squadre dove l’ex CT della Nazionale ha lavorato Gian Pieroha rilasciato un’intervista sull’edizione odierna del Quotidiano di Puglia per parlare di, sue ex squadre attualmente allenate da Claudio Ranieri e Luca Gotti. TRA SARDEGNA E SALENTO – «Anni fantastici, indimenticabili. Dalla

Cagliari-Lecce è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni , pronostici , diretta tv e streaming . Mezzogiorno di fuoco nel capoluogo sardo con uno scontro diretto da brividi tra i padroni di casa del Cagliari e il Lecce. I ... Continua a leggere>>

Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Lecce , match valido per la 35^ giornata di Serie A: “Sarà uno scontro diretto tra due squadre alla ricerca di punti decisivi. Probabilmente noi siamo già salvi , io penso che pos siamo esserlo, ma la realtà e la matematica dicono ... Continua a leggere>>

Sono stati diramati i convocati ufficiali del Lecce per la trasferta sarda sul campo del Cagliari . ecco l’elenco di Gotti Il Lecce si prepara ad affrontare il Cagliari in occasione della 35esima giornata di Serie A. Luca Gotti , tecnico dei giallorossi , ha reso nota la lista dei giocatori convocati ... Continua a leggere>>

lecce: Gotti "col cagliari scontro diretto, non siamo salvi" - Tornare da cagliari con la certezza quasi aritmetica della permanenza in serie A con tre turni di anticipo. (ANSA) ... Continua a leggere>>

Gotti applaude il lecce: “Queste cose mi mettono i brividi” - Le dichiarazioni dell'allenatore dei salentini in conferenza stampa in vista del match contro il cagliari: "Ranieri Vorrei essere come lui" ... Continua a leggere>>

lecce, Gotti: “Ramadani ci sarà, qui la gente mi mostra affetto e passione” - Visualizzazioni: 3 Il mister del lecce Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il cagliari in programma domenica alle 12:30. lecce, le parole di Gotti Di seguito le parole ... Continua a leggere>>