Bonus barriere e bonus facciate - più controlli dei Comuni per scovare le frodi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 4 maggio 2024) Si torna a parlare di Supere si cerca di capire come arginare lele irregolarità anche nell’ambito delarchitettoniche e del. Allo studio c’è il progetto di coinvolgere ineisul super: questo potrebbe presto estendersi ad altre agevolazioni, nell’ottica di individuare irregolarità e. Il piano peri furbetti del SuperMentre la legge di conversione del decreto superè in fase di elaborazione in commissione Finanze al Senato, si sta lavorando a un ...