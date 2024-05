Aspria Cup - qui è passato anche Sinner

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) È pronta a salpare la 18sima edizione dell’Tennis Cup- Trofeo BCS, il challenger maschile ospitato tradizionalmente sui campi in terra battuta all’Harbour Club di Milano. Una consuetudine rinsaldata dalla data in cui si disputerà il torneo, che riprende la storica data dell’ultima settimana di giugno (esattamente dal 23 al 29), unico challenger europeo di quei giorni, che si concluderà con la finale programmata eccezionalmente al sabato, per Agevolare il trasferimento dei giocatori a Londra, per adattarsi all’erba di Wimbledon, dove scatterà due giorni dopo il celebre evento londinese. Si riparte dal successo di Facundo Diaz Acosta, argentino che lo scorso anno giocò un torneo impeccabile e diede il via a una rincorsa che lo ha portato a ridosso dei primi 50 e a vincere poche settimane fa l’Atp 250 di Buenos Aires. Ma l’anno ...