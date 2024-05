Asili Nido - Barone lega | Grazie a Valditara e alla Lega arrivano 743milioni di euro

(Di sabato 4 maggio 2024)): “al ministrodi. Si ridurranno disuguaglianze sociali e territoriali”: “Il decreto del nuovo Piano di intervento per glifirmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, che impegna oltre 734 milioni diper un incremento dei posti neglipubblici, rappresenta un’ottima notizia per ridurre disuguaglianze sociali e territoriali nel Mezzogiorno”. A dirlo è Luigi, ...

È accusato di aver provocato la morte di una bambina di appena nove mesi con modalità davvero orribili ed estremamente crudeli. Lei, la vicedirettrice di una asilo inglese, respinge le accuse. Ma sono i fatti a parlare chiaro. Bambina di 9 mesi Legata a faccia in giù contro il cuscino È il ... Continua a leggere>>

Secondo l'accusa ha maltrattato una bimba di 3 anni che era stata inserita da poco in un nido d’infanzia della Val Bisagno a Genova e piangeva spesso, in particolare perché non voleva fare il riposino pomeridiano. Per questo una maestra genovese di 48 anni è indagata dalla Procura di Genova per ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minuti “Il decreto del nuovo Piano di intervento per gli Asili nido firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che impegna oltre 734 milioni di euro per un incremento dei posti negli Asili nido pubblici, rappresenta un’ottima notizia per ridurre ... Continua a leggere>>

Sicilia, 18,7 milioni di euro per gli asili nido - “Quasi venti milioni di euro per gli asili nido siciliani. C’è una sola parola per commentare la decisione del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: grazie, a nome mio e di tutte ... Continua a leggere>>

Turano: “Grazie a Valditara, con il decreto asili nido quasi 20 milioni di euro e 780 posti per i nostri bambini” - “Quasi venti milioni di euro per gli asili nido siciliani. C’è una sola parola per commentare la decisione del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: grazie, a nome mio e di tutte ... Continua a leggere>>

VIGANO SAN MARTINO – Inaugurato l’asilo nido, già al completo le iscrizioni per il 2024/2025 - Nell’edificio che ospita la scuola Materna di Vigano San Martino adesso c’è anche un asilo nido, gestito da ‘I Cuccioli Snc’ di Trescore Balneario, realtà che gestisce anche altri nidi in Val Cavallin ... Continua a leggere>>