Antifalsificazione monetaria - prima confisca e conversione in euro di monete digitali

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Sezione Criptovalute del Comando Carabinieriha completato con successo laoperazione diindi beniti in. L’attività è conseguente al sequestro di Bitcoin e Monero, per un controvalore di circa 11.000,00, avvenuto a gennaio 2023, quando la 1^ Sezione Operativa di Roma e la Sezione Criptovalute hanno eseguito otto misure cautelari nei confronti di individui, tutti residenti a Napoli e sospettati di appartenere ad un gruppo criminale dedito alla contraffazione valutaria. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotte con la collaborazione dijust edpol, ...

Tempo di lettura: 4 minutiIl 13 febbraio 2024, i militari della 1^ Sezione Operativa Roma del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria , supportati dai Comandi Provinciali di Roma, Napoli, Brescia e Rieti, dall’8° Reggimento Lazio e, per l’estensione internazionale da Europol, a ... Continua a leggere>>

Cc, 'prima confisca e conversione in euro di monete digitali' - La Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria ha completato con successo la prima operazione di conversione in euro di beni confiscati in monete digitali. (ANSA) ... Continua a leggere>>

Anche i Carabinieri si armano di Bitcoin - Che fine faranno le criptovalute come Bitcoin (BTC) e la regina delle privacycoin Monero (XRM) sequestrate alla criminalità o agli oligarchi russi Per la prima volta le monete virtuali (raccattate su ... Continua a leggere>>

Young Platform converte criptovalute confiscate dai Carabinieri a una rete criminale - Per la prima volta le criptovalute confiscate a una rete criminale sono state convertite in valuta fiat grazie alla nuova collaborazione tra Young Platform e Carabinieri. Continua a leggere>>