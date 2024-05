Amorosi - sorpreso con un coltello in tasca | una denuncia

Alessandra Amoroso, boom in versione "make-up artist": il video prima e dopo - La nota cantante, ex vincitrice di Amici, ha superato le 780mila visualizzazioni in 24 ore con questo filmato su TikTok ... Continua a leggere>>

Annalisa e Alessandra Amoroso insieme sul palco: duetto e abbraccio - Annalisa ha ospitato sul palco del live di Roma Alessandra Amoroso. Le due hanno duettato sulle note di “Comunque andare” e si sono abbracciate alla fine dell’esibizione ... Continua a leggere>>

Il duetto a sorpresa di Annalisa con Alessandra Amoroso: cantano "Comunque andare" poi l'abbraccio - Duetto a sorpresa sul palco del concerto di Annalisa, durante la tappa romana del suo tour: la cantante viene raggiunta da Alessandra Amoroso e insieme cantano "Comunque andare". Ovazione dal pubblico ... Continua a leggere>>